反起底法｜私隱專員：不肯移除內容或封網 黃浩華憂網絡管理人自我審查

政府今日刊憲《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》，將起底行為訂為刑事罪刑，違例者最高可罰100萬元及監禁5年。修例賦予私隱專員法定權力向「有能力移除起底信息的人士」發出「停止披露通知」，如有關人士於限時內沒有移除起底內容即屬犯法。個人資料私隱專員鍾麗玲於電台表示，公署會先要求發布內容的人士刪除內容，若不合作將考慮聯絡本地網絡供應商，將整個網站移除。

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鍾麗玲表示，自2019年中起出現大量起底行為，公署一直有向有關平台發出「停止披露通知」，有約七成時間平台均會移除內容，但之後再有網民將起底內容重新上載，而通過修例後將賦予公署執法權力，情況可大幅改善。她指，若最終未能移除有關內容，不排除會聯絡網絡供應商，將整個網站「封網」。

無能力移除內容無須負法律責任

對於不少社交平台均屬外國公司，並在本地設分部負責推廣、聯絡等工作，鍾麗玲表示，根據經驗該些平台均會依照本地法例行動，但坦言要求它們必須刪除內容有一定難度。她強調，公署會考慮該些平台的香港員工會否有能力移除起底內容，直接向海外總部發出「停止披露通知」，故不會要求無權限的員工負上法律責任。

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無手令搜查屬例外情況

另外，修例後私隱專員可在緊急情況下，在沒有法庭手令下搜查電子器材。鍾麗玲指，該些情況屬「好例外嘅情況」，公署必須在符合三個條件才會在無手令下搜查，包括有合理懷疑出現起底行為、相信有關器材存有證據，以及申請手令將造成延誤或非切實可行。她又稱，新聞工作屬於免責辯護範圍內，認為「正常、合法新聞活動」將不受條例影響。

黃浩華倡清晰界定心理傷害

資訊科技界選委黃浩華於同一節目表示，條例列明的「指明傷害」元素中，何謂對該當事人及其家人受做成心理傷害，必須清晰界定，否則市民會無所適從。黃又指，擔心日後網絡管理人或相關從業員會「斬腳趾避沙蟲」，只要見到稍微可疑的內容便會直接移除或下架，造成自我審查，影響資訊流通或自由度。

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