台山核電站｜李家超：內地有一系列標準確保符合安全標準

外媒早前報道台山核電站泄漏放射性物質，但國家核安全局今日表示，1號機組有反應堆內部的「一迴路冷卻劑」放射性水平上升，並推算約5根燃料棒包殼破損，強調並非放射性泄漏事故，又否認提高台山核電站外輻射檢測的可接受限值，所批准的是「一迴路」化學與放射化學技術規範中，反應堆冷卻劑惰性氣體放射性「比活度」的相關限值，強調這個限值用於運行管理，與核電廠外輻射檢測無關。

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在香港，保安局長李家超被問到有否留意內地是否調整過安全標準的水平，以及跟國際的水平相差多少時，表示實際的核電運作情況由國家核安全局及廣東省核應急辦處理，他們有一系列的標準去確保核的營運是符合安全標準，這都是符合國際的做法，有關的資料如涉及需要通報，是會按標準去通報。李家超稱，至今得出資料表示台山核電站的營運是安全運作，而過去只是有兩次0級事件，即運作是安全的。