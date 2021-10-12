台灣冀澳洲支持加入CPTPP

台北經貿文化辦公室的澳洲代表常以立，周二(12日)出席澳洲國會的一個委員會會議，並向澳洲議員表示，支持台灣加入CPTPP將是澳洲對被中國抵制發出的「強烈訊息」。

常以立到坎培拉出席澳洲國會委員會，他指「中國對澳洲實施的經濟制裁，這促進了與台灣有更緊密和深入的交流。」台灣方面指，他們將可以促進與澳洲的高科技貿易以及對澳洲礦產品的需求。澳洲是台灣的第3大農產品進口國，去年貿易額達6.07億美元（約47.2億港元），常以立指台灣加入CPTPP將可建立框架，推進網絡安全。

常以立又在委員會上表示：「中國的反對並非不能預計，中國將用盡所有方法去阻止台灣加入任何的國際組織。」中國早前確認加入CPTPP，而台灣之後以台澎金馬關稅貿易區身分申請加入，而日本多次表明，要加入CPTPP必先要滿足相關的高規格要求，以及與會的11國，包括日本、加拿大、澳洲以及越南這些與中國近年有較多爭議的國家同意才獲准加入。

而日本早前已向台灣指出，若要申請加入CPTPP，台灣將需要解除對福島縣食品的入口限制。