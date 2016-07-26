駐美代表處擬更名 吳釗燮：華府了解「台灣」的戰略重要性

美國據報考慮將「台灣經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。台灣的外長吳釗燮表示，雖然北京指改名是挑釁，並威脅會報復，但慶幸華府的好朋友了解到「讓台灣被稱作台灣」，在戰略上的重要性。

吳釗燮出席一個華府智庫的研討會時表示，北京意圖將侵略擴張合理化，扭曲台灣的名稱，以凸顯對台灣的主權主張，因此認為台灣要使用「真正的名字」，當台灣要求「正名」時，北京便視作挑釁，並威脅報復。他指，一個日漸強大的威權國家，正試圖重塑以規則為基礎的國際體系，發動一場反民主的意識形態戰爭，台灣身處民主對抗威權的最前線，具有重要戰略價值，期待在現有機制基礎之上，深化與美國經貿關係，並朝雙邊貿易協定邁進。

吳釗燮又說，立陶宛因為深化與台灣的關係而受到無理打壓，感謝美國公開支持立陶宛。中國早前不滿立陶宛將與台灣互設代表處，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛駐華大使返國。

國台辦促停止向台獨勢力發出錯誤信號

國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，搞冷戰思維、零和博弈，拿台灣問題做文章，試圖「以台制華」，遏制中國發展，都是徒勞，指美方既然一再表示從來無意改變一個中國政策，就應以實際行動履行對中方作出的有關承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

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