哈囉喂｜海洋公園「哈囉喂全園祭」景點曝光 互動玩法驚嚇景點「屍襲逃亡」有獎有罰

海洋公園「哈囉喂全園祭」部分驚嚇互動景點及節目曝光，包括須追加門票才能暢玩的三個景點之一的「屍襲逃亡」，有得玩之餘易有機會拿到獎品。不用收費的景點也加入互動元素，例如山下的「老大街尋兇」，就需要與演員互動才能知道故事背景。

發現「血清」可取走飲用

「屍襲逃亡」位處山上園區海濱廊，即海洋摩天塔旁，玩家須佩戴魔術貼腰帶，在兩側黏貼兩條彩帶作為「保命腰帶」。進入景點後，在類似迷宮的設置中尋找「血清」，同時閃避喪屍偷襲。而「血清」其實是罐裝飲品，玩家找到血清，可以取走飲用。不過，若玩家失去兩條彩帶後，將受到神秘懲罰。「屍襲逃亡」每次招待10人，每10秒容許一名玩家入內尋找血清。

一般門票景點同樣有互動元素

毋須追加門票的景點「老大街尋兇」，故事為老大街曾發生血案，設3場節目，每節30分鐘，與遊客大玩互動，揪出真兇；節目以外時間，遊客亦可與街道上，不少血腥布置的攤檔與「檔主」主動互動搭訕，例如答問題及轉圈等，率先打探尋兇線索。另一節目「屍人大婚」則在海洋路，即山上園區纜車出入口附近的斜坡，演員會從遊客群中找出一名「新郎」與「屍新娘」冥婚，節目以外的時間，則可與在場的演員及布景合照打卡。