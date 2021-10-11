Am730
Am730
Am730
Am730
News
哈囉喂｜海洋公園「哈囉喂全園祭」景點曝光 互動玩法驚嚇景點「屍襲逃亡」有獎有罰
2021-10-11
#Hashtags
海洋公園哈囉喂互動驚嚇景點
哈囉喂｜海洋公園「哈囉喂全園祭」景點曝光 互動玩法驚嚇景點「屍襲逃亡」有獎有罰
news-images
屍襲逃亡中玩家要當心被喪屍搶去腰帶。(林俊源攝)

海洋公園「哈囉喂全園祭」部分驚嚇互動景點及節目曝光，包括須追加門票才能暢玩的三個景點之一的「屍襲逃亡」，有得玩之餘易有機會拿到獎品。不用收費的景點也加入互動元素，例如山下的「老大街尋兇」，就需要與演員互動才能知道故事背景。

news-images
布置設計血腥夠驚嚇。(林俊源攝)

發現「血清」可取走飲用

「屍襲逃亡」位處山上園區海濱廊，即海洋摩天塔旁，玩家須佩戴魔術貼腰帶，在兩側黏貼兩條彩帶作為「保命腰帶」。進入景點後，在類似迷宮的設置中尋找「血清」，同時閃避喪屍偷襲。而「血清」其實是罐裝飲品，玩家找到血清，可以取走飲用。不過，若玩家失去兩條彩帶後，將受到神秘懲罰。「屍襲逃亡」每次招待10人，每10秒容許一名玩家入內尋找血清。

news-images
玩家有機會被選成「屍新娘」。(林俊源攝)

一般門票景點同樣有互動元素

毋須追加門票的景點「老大街尋兇」，故事為老大街曾發生血案，設3場節目，每節30分鐘，與遊客大玩互動，揪出真兇；節目以外時間，遊客亦可與街道上，不少血腥布置的攤檔與「檔主」主動互動搭訕，例如答問題及轉圈等，率先打探尋兇線索。另一節目「屍人大婚」則在海洋路，即山上園區纜車出入口附近的斜坡，演員會從遊客群中找出一名「新郎」與「屍新娘」冥婚，節目以外的時間，則可與在場的演員及布景合照打卡。

news-images
演員會戴口罩。(林俊源攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/哈囉喂｜海洋公園「哈囉喂全園祭」景點曝光-互動玩法驚嚇景點「屍襲逃亡」有獎有罰-288306
#Hashtags
海洋公園哈囉喂互動驚嚇景點
Am730

(更新)河北鋼廠員工巴士涉水過橋被沖落河 13死1失蹤

新冠肺炎｜澳洲邁向與新冠病毒共存 悉尼封城百日解禁餐廳酒吧重開

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
(更新)河北鋼廠員工巴士涉水過橋被沖落河 13死1失蹤
Am730
Am730
新冠肺炎｜澳洲邁向與新冠病毒共存 悉尼封城百日解禁餐廳酒吧重開
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多