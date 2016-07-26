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唐英傑案｜律師稱將提上訴　警驅趕送車市民
5 小時前
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唐英傑案港區國安法上訴監禁高等法院
唐英傑案｜律師稱將提上訴　警驅趕送車市民
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唐英傑兩罪成共判囚9年。(資料圖片)

首宗《國安法》案件，唐英傑被控煽動他人分裂國家罪等罪，三名《國安法》指定法官周二裁定唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成，案件今日判刑，其中煽動他人分裂國家判囚6年半，恐怖活動判囚8年，其中兩年半刑期同期執行，共判囚9年。代表被告的資深大律師郭兆銘於庭外表示，被告將會就兩罪定罪及刑期上訴。

散庭後，唐英傑胞妹飲泣，需由身旁親友擁抱安慰，有家屬向唐英傑高喊「撐住」，唐英傑回應說：「你哋都撐住」。代表被告的大律師劉偉聰在庭外轉述唐英傑的說話，指唐英傑感謝公眾關心和支持，並稱時間會過得很快，「佢會撐住，大家都要撐住，好似香港運動員一樣」。

警驅趕送囚車市民

大批市民於判刑後，在高等法院附近的太古廣場天橋目送唐英傑囚車離開。大批軍裝警員到場驅趕，並廣播要求市民散去，隨後拉起封鎖區禁止市民於天橋逗留。另外有警員在天橋下、高院停車場門外的電車站截查市民。

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首宗《港區國安法》案件審訊焦點

首日：唐英傑否認全部控罪
第二日：曾向唐射胡椒球彈警員作供
第三日：警盾飛脫之迷　持盾警稱原冀攔截被告
第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

控方專家解釋「光時」
第五日：劉智鵬：從當權者手中奪回香港
第六日：劉智鵬：口號與港獨有直接關係
第七日：劉智鵬：假設所有人均知其意
第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失

辯方專家解釋「光時」
第九日：辯方：憑口號判斷被告意圖不合理
第十日：李詠怡：不必然代表推翻政權
第十一日：李詠怡：香港不曾有主權如何重奪
第十二日：李詠怡：不認同梁天琦參選為推翻政府
第十三日：李立峯：理解口號不能忽視修辭
第十四日：李立峯：不認同口號普及全因中聯辦示威

第十五日：控辯結案陳詞
特別報道：「光時」爭論　控辯專家對口號理解存分
判決：裁定口號涉分裂意味構成煽動　官稱「光時」是否具多種意義非重點
求情：被告求情指曾煞車無意撞死警員
判刑：煽動分裂國家囚6.5年恐怖活動囚8年　共監禁9年

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/唐英傑案｜律師稱將提上訴　警驅趕送車市民-278241
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