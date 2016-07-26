唐英傑案｜控辯完成結案陳詞 押至下周二裁決

首宗《國安法》案件審訊踏入第15日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線，被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪的交替控罪。案件進入結案階段，控辯雙方就被告電單車插有「光時」旗幟、撞向警員，以及「光時」的解讀作結案陳詞。

控方重申，案發當日被告於港島駕駛插有「光時」旗幟的電單車，引起途人歡呼拍手，強調只須證明被告有傳遞煽動信息，而毋須證明他人是否有受被告煽動。而就「光時」見解，辯方強調無法證明控方證人的理解，與被告相同。

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唐英傑今早由囚車押抵高等法院。控方結案陳詞時指，就恐怖活動罪中「針對人的嚴重暴力」和「以其他危險方法嚴重危害其他人的公眾安全」兩個控罪元素，案發當日被告駛至灣仔後，衝破警方四度防線，期間無視警員警告，就算警員曾向被告發射胡椒球彈亦沒有停下，最終撞倒三名警員。控方稱，肯定被告行為是針對警員，顯示他為實現政治主張，嚴重危害其他人的公眾安全。

至於煽動他人分裂國家罪，控方強調只須證明被告有傳遞煽動信息，而毋須證明他人是否有受被告煽動，從而作出分裂國家的行為。控方指，被告當日駕駛電單車，沿途不斷有人向被告歡呼和拍手，均證明被告有傳遞煽動信息。

質疑辯方專家報告偏頗

針對「光時」的意思，控方依賴專家證人嶺大歷史系教授劉智鵬以歷史和語言角度的解讀，認為口號帶有顛覆政權的政治目的，而辯方兩名專家證人並非中文或中國歷史專家，他們亦同意劉智鵬的見解是其中一個對口號解讀。控方質疑，辯方專家的研究報告中，於焦點小組部分所採用的問題偏頗、不完整和有引導性，無助法庭理解「光時」的意思，著法庭採納劉智鵬對「光時」意思的解讀。辯方稍後作結案陳詞。

辯方難證劉智鵬「光時」見解與被告相同

辯方下午作結案陳詞，就「光時」口號，辯方強調口號沒有一個固定意思，並非只有約定俗成及慣常用法，而每個人的理解均不同，認為控方無法毫無合理疑點地證明，劉智鵬對口號的解讀正是被告對口號的解讀。而就辯方兩名專家背景，辯方稱兩人雖非歷史學家，但有尋找口號字眼的歷史意思。

被告曾煞車轉向

至於恐怖活動罪，辯方指涉案三名被撞倒警員並沒有嚴重受傷，均只是住院幾日，重申被告駛近警員時曾煞車轉向，以避開警員，認為被告當日的行為沒有嚴重危害公眾健康或安全。辯方續指，控方沒有證據顯示被告的行為影響到公眾人士，故稱不上是恐怖活動；另外被告攜有急救用品，被告亦持有急救證書，顯示被告到示威現場目的是為示威者施行急救。三名《國安發》指定法官彭寶琴、杜麗冰及陳嘉信聽畢控辯雙方結案陳詞後，認為需時考慮，將案件押至下周二(27日)宣布。

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首宗國安法案件審訊每日焦點

首日：唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐射胡椒球彈警員作供

第三日：警盾飛脫之迷 持盾警稱原冀攔截被告

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

控方專家解釋「光時」

第五日：劉智鵬：從當權者手中奪回香港

第六日：劉智鵬：口號與港獨有直接關係

第七日：劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失

辯方專家解釋「光時」

第九日：辯方：憑口號判斷被告意圖不合理

第十日：李詠怡：不必然代表推翻政權

第十一日：李詠怡：香港不曾有主權如何重奪

第十二日：李詠怡：不認同梁天琦參選為推翻政府

第十三日：李立峯：理解口號不能忽視修辭

第十四日：李立峯：不認同口號普及全因中聯辦示威