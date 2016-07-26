唐英傑案｜控方稱「光復」解作奪回港主權 辯方專家：不曾有主權如何重奪

首宗《國安法》案件審訊踏入第11日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方盤問辯方專家證人、港大政治與公共行政學系教授李詠怡時指，李將「光復」翻譯成「reclaim」，若有人冀從中國奪回(reclaim)香港主權是否必涉推翻政權含意。李詠怡回應指，香港從來不是一個獨立主權國家，反問既然香港不曾擁有主權，又如何能被奪回。

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李詠怡作供時指，「光復上水」等反水貨客行動並非提倡港獨或分離主義，而示威者揮動港英旗，或代表他們想回到殖民地時代的生活，包括重拾當時的經濟制度或文化等，並不代表他們想恢復殖民地統治。

控方質疑專家中史教育程度

控方先質疑李詠怡的教育程度，李稱自己上堂學中史的程度只達中三，而大學時副修的是歷史，並非中國歷史，但強調自己作為政治學家，在研究時不時須研究中港歷史，故不認為自己中史呈度只有中三。

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控方之後問，李詠怡早前將「光復」翻譯成「reclaim」，若有人冀從中國奪回(reclaim)香港主權是否必涉推翻政權含意。李則指，香港從來不是一個獨立主權國家，反問既然香港不曾擁有主權，又如何能被奪回。控方又問，「光復香港」會否有「奪回落入敵人手中的香港」的意思，李稱她不會如此解讀，但不排除有人會如此解讀。她又指，香港是中國的一部分，故認為這個解讀不合邏輯。

「光時」不代表梁天琦所有言論

控方再問有關「光復上水」等示威，李詠怡稱於示威活動中有不同參加者，他們的政見可有所不同，其中揮動港英旗的人的意見，亦不能代表所有參與者的意見。她又指，「光時」僅梁天琦的競選口號，不能反映他於競選活動中發言的所有演論，強調競選口號主要是要公眾記得候選人，而非記得候選人的發言，故「光時」口號不能直接解讀為「港獨」。

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首宗國安法案件審訊報道

首日：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員

第三日：警供稱原冀攔截被告 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

第五日：控方召劉智鵬解釋「光時」 意指從當權者手中奪回香港

第六日：嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係

第七日：被告中史差未必理解「光時」含意 劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失 官押後至明早再訊

第九日：辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理 官明判表證是否成立

第10日：指定法官裁定3項控罪表證成立 辯方專家反駁「光復」指推翻政權說法