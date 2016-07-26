唐英傑案｜歡迎首宗《國安法》定罪 鄧炳強：研判詞決定下一步行動

首宗《港區國安法》被告唐英傑被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成，今日被高等法院3名指定法官判囚9年，是本港首宗《港區國安法》判刑案件。保安局長鄧炳強對定罪表示歡迎，指法庭判詞清楚講到，被告案發時展示的「光時」等8字口號有「港獨」意思，他相信奉公守法，不想分裂香港的人不會講這些口號，但如果講了，便要承擔法律責任，政府要詳細研究判詞，決定下一步行動。

商場噓國歌有證據便檢控

對於有人懷疑在觀看奧運賽情期間在商場噓國歌，鄧炳強稱，如果有人違反國旗、國歌法，當有證據，當局便會作出檢控，強調「沒人在法律之上」。

譚耀宗：盼判刑有警示作用

全國人大常委譚耀宗回應唐英傑案，指希望今次法庭判刑有警示作用，重申港人不能牴觸國家安全。他說《港區國安法》能夠起防範、遏止、懲治作用，但如果有人肆意挑戰《港區國安法》，便要承擔責任及後果，他希望以後要避免有顛覆、分裂、煽惑行為出現、切勿試圖挑戰《港區國安法》底線。

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