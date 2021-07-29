唐英傑案｜煽動分裂國家等兩罪成 共判囚9年

首宗《國安法》案件，唐英傑被控煽動他人分裂國家罪等三罪，三名《國安法》指定法官周二裁定唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成，案件今日判刑，其中煽動他人分裂國家判囚6年半，恐怖活動判囚8年，期中兩年半刑期同期執行，共判囚9年。

法庭將於稍後頒布判詞，但法官杜麗冰判刑時指，煽動他人分裂國家罪的量刑起點為6年半，而恐怖活動罪的量刑起點為8年；而被告求情時既然表示感到悔意，理應承認控罪，但由於唐選擇不認罪，故不能作刑期扣減。杜官指，雖然被告品格良好，但兩項罪名所涉行為嚴重，認為品格良好不能作為求情理由。至於被告求情時提及家庭背景，被告是家庭經濟支柱，而且被告祖母患癌，她希望能再見唐一面，但杜官表示，被告犯案前應早早考慮對家人造成的影響，故家庭背景同樣不應作為求情理由。

至於總刑期計算方面，杜官指雖然兩項控罪事實裁斷相同，但犯罪元素所涉的行為不同，根據整體判刑原則，將其中兩年半刑期分期執行，並相信刑期具阻嚇性。

根據《國安法》，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者，可被判5年以下監禁、拘役或管制；恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，可判處10年至終身監禁，其他情形則可判處3至10年監禁。

求情希望兩罪刑期同期執行

代表被告的資深大律師郭兆銘昨日求情時指，本案為首宗《國安法》案件，單是被告被定罪已清楚警告市民何等行為屬於犯法，並指被告已真誠地為其行為感到後悔。郭兆銘指，案件雖然涉及兩項控罪，但案發時同時發生，希望法庭輕判3至10年監禁，並兩罪刑期同期執行。

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