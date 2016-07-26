唐英傑案｜辯方專家：不少政治人物空說口號 不認同梁天琦參選為推翻政府

首宗《國安法》案件審訊踏入第12日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方繼續盤問辯方專家證人、港大政治與公共行政學系教授李詠怡。李詠怡表示，不認同梁天琦參選立法會目的為推翻政府，強調不少政治團體及政治人物的口號經常只是空說，並沒有任何具體的行動計劃。

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控方指，梁天琦於2016年立法會新界東補選中，以「光時」口號作為宣傳，是認為「香港可以獨立存在及遠離中央的影響」，呼籲更多香港人抵抗中共赤化，以達致提倡港獨及改變政權目的。李詠怡回應指，相信某些人會有這樣的解讀，但強調並非所有人。控方之後提出梁天琦在造勢大會中一句「選票就是子彈」，是引用黑人民權運動領袖Malcolm X，指Malcolm X是組織伊斯蘭民族的成員，提倡黑人分離主義。法官反指，Malcolm X是否分離主義者與本案議題無關，要求控方撤回提問。

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控方又指出李詠怡去年接受傳媒訪問時，提及民主派總辭議題，認為民主派策略上應該留任。控方質問李詠怡是否認同梁天琦參選立法會是一個策略，惹李不滿，反問控方是否正在審訊她，暗示她和梁天琦屬於同一陣線。控方再追問，梁天琦是否透過進入立法會推翻政權，李詠怡指自己無法代表梁回答。

焦點小組顯示市民對口號理解存多樣性

辯方下午傳召中文大學新聞與傳播學院教授李立峯出庭作供。李立峯與李詠怡為辯方撰寫專家報告，李立峯指他分析「連登」的內容、焦點小組 (focus group)以及進行示威現場調查等。

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其中於焦點小組，李立峯邀請40人參與，並分為7組，每組7至8人，當中三組為一般小組，即擁有不同年齡、性別、工作等背景的示威支持者。其餘四組的成員則由單一背景組成，分別為年輕人、社工、中小學教師及傳媒工作者。討論題目包括對不同示威口號如何解讀，包括「光時」口號。

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李立峯舉例指，其中一人參與討論時提及，他最初於反修例示威中不會叫喊「光時」口號，因為認為口號涉支持港獨，亦堅持稱2014年的佔中事件為「雨傘運動」而不是「雨傘革命」；但其後認為「光時」口號沒有推翻政府的意思，更有爭取自由及公義之意，能讓香港人團結。李立峯表示，該例子顯示參與者理解口號存有複雜性及多樣性。

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首宗國安法案件審訊報道

首日：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員

第三日：警供稱原冀攔截被告 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

第五日：控方召劉智鵬解釋「光時」 意指從當權者手中奪回香港

第六日：嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係

第七日：被告中史差未必理解「光時」含意 劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失 官押後至明早再訊

第九日：辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理 官明判表證是否成立

第10日：指定法官裁定3項控罪表證成立 辯方專家反駁「光復」指推翻政權說法

第11日：控方稱「光復」解作奪回港主權 辯方專家：不曾有主權如何重奪