唐英傑案｜辯方專家李立峯：理解「光時」不能忽視修辭 非只有單一意思

首宗《國安法》案件審訊踏入第13日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。辯方專家證人、中大新聞與傳播學院教授李立峯繼續作供，他反駁控方專家早前稱「光時」口號歷史意思千古不變的說法，稱即使一個字詞有明顯意思，都不能忽視其修辭及使用習慣。

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辯方繼續傳召李立峯作供，他指，控方專家劉智鵬通過歷史和語言分析得出「光時」口號只有一種詮釋，即是把香港從中國分裂出去，但認為劉的結論建基於理解溝通是非常固定的看法，李強調不能忽略字詞的修辭。他舉例指，「革命」以修辭方式使用時，並非一定是指推翻政權，可意指「重要改變」。

以七一為例稱示威者可有不同訴求

對於控方曾統計「光時」口號於反修例示威出現的次數，李立峯指，應該小心處理口號「共同出現」代表的意思，認為示威者雖然共同出現，但可以擁有不同的訴求。他舉例指，七一遊行共同訴求是爭取民主，但參與遊行的還包括同志團體、勞工團體等，他們有各自的口號和訴求。他又指，雨傘運動中示威者的共同訴求是「我要真普選」，但不同人對何謂真普選的理解可以不同。

控方質疑焦點小組會否有人撒謊

控方盤問李立峯時指，辯方專家報告以「焦點小組」作為研究方法，質疑會否有參加者說謊。李立峯則指，無必要確認他們是否說真話，亦看不到為何他們要說謊，重申焦點小組之目的是觀察參加者如何溝通及表達意思。

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首宗國安法案件審訊報道

首日：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員

第三日：警供稱原冀攔截被告 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

第五日：控方召劉智鵬解釋「光時」 意指從當權者手中奪回香港

第六日：嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係

第七日：被告中史差未必理解「光時」含意 劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失 官押後至明早再訊

第九日：辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理 官明判表證是否成立

第10日：指定法官裁定3項控罪表證成立 辯方專家反駁「光復」指推翻政權說法

第11日：控方稱「光復」解作奪回港主權 辯方專家：不曾有主權如何重奪

第12日：辯方專家：不少政治人物空說口號 不認同梁天琦參選為推翻政府