唐英傑案｜辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理 官明判表證是否成立

首宗《國安法》案件審訊踏入第九日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方已完成傳召所有證人。辯方要求法官判定案件表證不成立，指單憑歷史教授供稱「光時」口號歷史含意千年不變，而斷定被告的意圖，是不合常理。控方強調，案法當日被告插著口號旗幟撞向警員，可見其煽動意圖。法官押後至明日裁決案件是否表證成立。

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辯方就控罪「煽動他人分裂國家」陳詞時指，被告未有表明分裂國家，行為亦沒有煽動成分；而就控方引用嶺南大學歷史系教授劉智鵬供詞，稱「光時」口號的歷史含意千年不變，說法不合常理。辯方重申，「光時」口號創始人梁天琦只是用以作參選立法會，即使該口號出現在示威現場，亦不如「香港獨立」般有明確的特定意思，認為該口號本身沒有煽動他人使用暴力和犯法的意思，控方不能以此斷定被告有分裂國家的意圖。(詳見審訊第五、第六及第七日報道)

或被警員盾牌擊中分心

對於「恐怖活動」罪，辯方指被告有避開警員，以及在交通燈前停車，而且被告身上沒有危險物品，反問該些是否恐怖分子會有的行為。辯方又指，被告撞向警員前，有機會被警員的盾牌擊中，就算未有擊中，亦會令他分神，攘成撞向警員。(詳見審訊第三及第四日報道)

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控方重申被告有煽動意圖

控方反駁，被告於去年七一《國安法》生效首天，插有「光時」旗幟駕駛電單車，期間有人拍掌歡呼，最後更蓄意撞向警員，反映被告有煽動意圖；而且被告的行為符合恐怖活動罪中「致人重傷」及「以其他危險方法嚴重危害公眾安全」定義。(詳見審訊第二日報道)

官：無證據顯示被告取走疑遺失貼紙

至於昨日被告銀包中疑遺失的「光時」貼紙，控方今日原擬傳召更多證人。法官陳嘉信今指，該貼紙可能在案發現場或醫院意外遺失，沒有證據顯示被告取走卡片，而且該項證據價值不大，遂裁定證據不必要。(詳見審訊第八日報道)

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首宗國安法案件審訊報道

首日審訊報道：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪

第二日審訊報道：國安法首案 曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員

第三日審訊報道：警供稱原冀攔截被告 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」

第四日審訊報道：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

第五日審訊報道：控方召劉智鵬解釋「光時」 意指從當權者手中奪回香港

第六日審訊報道：嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係

第七日審訊報道：被告中史差未必理解「光時」含意 劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日審訊報道：被告銀包「光時」貼紙疑遺失 官押後至明早再訊