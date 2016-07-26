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唐英傑案｜辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理　官明判表證是否成立
13 分前
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港區國案法唐英傑案唐英傑光時表證煽動他人分裂國家恐怖活動電單車
唐英傑案｜辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理　官明判表證是否成立
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唐英傑案踏入第九日審訊，法官明日將判決表證是否成立。(資料圖片)

首宗《國安法》案件審訊踏入第九日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方已完成傳召所有證人。辯方要求法官判定案件表證不成立，指單憑歷史教授供稱「光時」口號歷史含意千年不變，而斷定被告的意圖，是不合常理。控方強調，案法當日被告插著口號旗幟撞向警員，可見其煽動意圖。法官押後至明日裁決案件是否表證成立。

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辯方就控罪「煽動他人分裂國家」陳詞時指，被告未有表明分裂國家，行為亦沒有煽動成分；而就控方引用嶺南大學歷史系教授劉智鵬供詞，稱「光時」口號的歷史含意千年不變，說法不合常理。辯方重申，「光時」口號創始人梁天琦只是用以作參選立法會，即使該口號出現在示威現場，亦不如「香港獨立」般有明確的特定意思，認為該口號本身沒有煽動他人使用暴力和犯法的意思，控方不能以此斷定被告有分裂國家的意圖。(詳見審訊第五第六第七日報道)

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控方早前傳召嶺南大學歷史系教授劉智鵬作證。(資料圖片)

或被警員盾牌擊中分心

對於「恐怖活動」罪，辯方指被告有避開警員，以及在交通燈前停車，而且被告身上沒有危險物品，反問該些是否恐怖分子會有的行為。辯方又指，被告撞向警員前，有機會被警員的盾牌擊中，就算未有擊中，亦會令他分神，攘成撞向警員。(詳見審訊第三第四日報道)

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控方重申被告有煽動意圖

控方反駁，被告於去年七一《國安法》生效首天，插有「光時」旗幟駕駛電單車，期間有人拍掌歡呼，最後更蓄意撞向警員，反映被告有煽動意圖；而且被告的行為符合恐怖活動罪中「致人重傷」及「以其他危險方法嚴重危害公眾安全」定義。(詳見審訊第二日報道)

官：無證據顯示被告取走疑遺失貼紙

至於昨日被告銀包中疑遺失的「光時」貼紙，控方今日原擬傳召更多證人。法官陳嘉信今指，該貼紙可能在案發現場或醫院意外遺失，沒有證據顯示被告取走卡片，而且該項證據價值不大，遂裁定證據不必要。(詳見審訊第八日報道)

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首宗國安法案件審訊報道

首日審訊報道：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪
第二日審訊報道：國安法首案 曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員
第三日審訊報道：警供稱原冀攔截被告　詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」
第四日審訊報道：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車
第五日審訊報道：控方召劉智鵬解釋「光時」　意指從當權者手中奪回香港
第六日審訊報道：嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係
第七日審訊報道：被告中史差未必理解「光時」含意　劉智鵬：假設所有人均知其意
第八日審訊報道：被告銀包「光時」貼紙疑遺失　官押後至明早再訊

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/唐英傑案｜辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理　官明判表證是否成立-275049
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