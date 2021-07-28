唐英傑案｜被告求情指曾煞車無意撞死警員 押至明午3時判刑

首宗《國安法》案件，唐英傑被控煽動他人分裂國家罪等三罪，三名《國安法》指定法官今日裁定唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成。被告代表律師求情時指，案發當日被告撞向警員前曾煞車，無意撞死警員，而被告已真誠地為其行為感到後悔，希望法庭輕判。法官將案件押至明午3時判刑。

根據《國安法》，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者，可被判5年以下監禁、拘役或管制；恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，可判處10年至終身監禁，其他情形則可判處3至10年監禁。

求情指案情屬較輕情形

代表被告的資深大律師郭兆銘求情時指，本案為首宗《國安法》案件，單是被告被定罪已清楚警告市民何等行為屬於犯法。就煽動他人分裂國家罪，郭兆銘認為，本案沒有證據顯示有任何人被煽惑，沒有造成一對一的確實影響，故應屬於案情較輕類別。至於恐怖活動罪，郭指法庭沒有裁定被告行為屬於故意襲擊，而被告在衝破三條警方防線時均避開警員，沒有損壞任何東西，亦沒有導致他人嚴重受傷，故應屬情節較輕的其他情形。

已真誠感到後悔望輕判

郭兆銘向法庭提交數封求情信，但選擇不在庭上朗讀，由法官自行閱讀。郭兆銘提及，被告在案發當日行為是「非常非常愚蠢」，但重申被告曾嘗試煞車，並非嘗試撞死警員。郭指，被告中五畢業，曾任職餐廳侍應，現時單身，並與父親及妹妹同住在公屋單位，在獄中修讀英文及管理學，希望出獄後能找到工作維生，強調被告已真誠地為其行為感到後悔。郭又指，被告明白判詞內容，亦沒有提出反對，其生活現已嚴重受影響，希望法庭盡量輕判。

郭兆銘指，案件雖然涉及兩項控罪，但案發時同時發生，希望法庭判處兩罪刑期同期執行，但法官反駁，兩罪屬於兩種性質。控方呈交內地案例予法庭，法官指將按《香港國安法》，即本地法律量刑。

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首宗《港區國安法》案件審訊焦點

首日：唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐射胡椒球彈警員作供

第三日：警盾飛脫之迷 持盾警稱原冀攔截被告

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

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第五日：劉智鵬：從當權者手中奪回香港

第六日：劉智鵬：口號與港獨有直接關係

第七日：劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失

辯方專家解釋「光時」

第九日：辯方：憑口號判斷被告意圖不合理

第十日：李詠怡：不必然代表推翻政權

第十一日：李詠怡：香港不曾有主權如何重奪

第十二日：李詠怡：不認同梁天琦參選為推翻政府

第十三日：李立峯：理解口號不能忽視修辭

第十四日：李立峯：不認同口號普及全因中聯辦示威

第十五日：控辯結案陳詞

特別報道：「光時」爭論 控辯專家對口號理解存分

判決：裁定口號涉分裂意味構成煽動 官稱「光時」是否具多種意義非重點