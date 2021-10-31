商務部籲囤必需品惹「台海戰爭」恐慌 胡錫進：未到箭在弦上

中國商務部網站昨晚發出《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，提到「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，加上日前有大陸媒體報道，許多台灣人害怕兩岸爆發戰爭，開始囤積求生物資，結果有輿論認為商務部在暗示「兩岸要打仗」，引發一陣恐慌。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日中午在微博發文，指這是「敏感時期輿論的『放大鏡效應』」，強調「在我看來，台海地區固然緊張，但我沒有看到局勢已箭在弦上、頃刻間就要激發的絕對緊迫」。他指出，近兩年新冠疫情反覆，自然災害發生頻率上升，民眾有必要加強防災意識和能力，「北方有儲存冬季『看家菜』的傳統，趁當前白菜蘿蔔等大豐收的時候，能儲存的家庭不妨多買一點，政府在鼓勵這樣的家庭儲備習慣」。

官媒指針對疫情防控 籲勿過度解讀

官媒《經濟日報》亦呼籲網民不要過度解讀，稱該句內容主要針對疫情防控，因為一旦小區臨時封控，無儲備家庭的生活就可能出現不便，「很多人發現家裡米和菜都沒有，快遞也不讓進，完全靠社區工作人員緊急救助，給大家造成的壓力山大」，而從長期來看，此舉亦是在提倡居民提高應急管理意識，增加必要的家庭應急商品儲備，「作為國家應急體系的必要補充」。

商務部消費促進司司長朱小良則強調，早前受異常天氣等多種因素影響，蔬菜價格持續上漲，為廣大城鄉居民生活帶來影響，但從目前情況來看，各地生活物資貨源充足，供應應該完全有保障。

台灣人囤積求生物資？在花五倍券啦

至於「台灣人囤積求生物資」的報道，台灣傳媒和網民紛紛指出，相關陸媒應該是看到台灣人在大型超市使用「振興五倍券」(1兌5消費券)購物的場景，又指就算沒有五倍券，每逢周末的大型超市都人山人海，「搶購即時吃完的物資」。