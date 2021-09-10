啟德體育園主場館第一段大型預製構件抵港

啟德體育園主場館上蓋的第一段大型預製構件今早(13)由廣東中山經海路運抵香港，主場館可容納5五萬名觀眾，其上蓋主要由四組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎150米至180米，在香港的建築項目中屬極大型的工程。為方便運輸，四組大型主鋼桁架要分為二至五段構件，並於稍後在啟德體育園工地進行組裝。

啟德體育園主場館上主鋼桁架由大型鋼圓筒組成

主鋼桁架主要由大型鋼圓筒組成，鋼圓筒最大直徑達1.6米，預製過程中採用了建築信息模擬及裝配式設計等先進技術，連同電腦數值控制焊接機進行燒焊，提高品質和加快生產速度。此外，項目團隊亦利用建築信息模擬令設計視像化，方便優化設計和建造程序。

啟德體育園料2023年落成 延誤竣工日罰430萬

啟德體育園主場館融入 「東方之珠」概念

啟德體育園料2023年竣工

啟德體育園佔地約28公頃，是香港歷來最大型的體育基建項目，有利提升香港的體育文化和運動風氣。體育園的主場館以「東方之珠」為外觀設計概念，設有可開合上蓋，其靈活的設計可供舉辦不同類型和規模的活動，包括國際足球和欖球賽、音樂會和大型社區活動等。體育園預計在2023年下半年竣工。