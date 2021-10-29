喬布斯親組裝初代蘋果電腦Apple I將拍賣 估值60萬美元

美國蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)有份親手組裝的第一代蘋果電腦，其中一台將於周二(9日)在加州拍賣，估值至少60萬美元，折合約468萬港元。

1976年，喬布斯在家中的車房，與拍檔沃茲尼克(Steve Wozniak)一同設計並組裝「第一代蘋果電腦」(Apple-1 Personal Computer，後稱Apple I)，他們一共親手組裝了200台Apple I，當年並以一台666美元定價。由於兩人出售的是內置部件，機殼交由零售商處理，據估計，零售商當時將50台第一代蘋果電腦的零件放在木製機殼內。

現時所拍賣的蘋果電腦內置部件放在一個木製機殼內，原本由一名Caffey University大學教授買入，他在1977年轉售予學生，以便購入Apple II，據報這名學生當時以650美元買入。

Apple I拍賣場上有價有市

Apple I並非首次出現在拍賣場上，亦不是罕見拍賣品，但一直有價有市。

2014年，設備狀態被Apple-1專家Corey Cohen評為 9.5分(10分滿分)、裝在玻璃盒保護的Apple I就以 90.5萬美元，折合約704萬港元，賣給亨利福特博物館(Henry Ford museum)。

2019年，另一部Apple-1於佳士得拍賣，所有主機及配件都被放在了一只黑色的皮箱里，包括内置键盘、Apple I原始操作手册，以及寫有BASIC程序語言的操作手册等，最終以37.1萬英鎊成交，折合約392萬港元。

去年3月亦有一部零件放在木製機殼內、仍可運作的Apple-1於波士頓拍賣，最終以45.8萬美元成交，折合約356.7萬港元。

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