嚴重肥胖｜毋須麻醉 自然排出 新式吞服型胃水球降風險

疫情影響運動減少，令肥胖問題或更嚴重，而肥胖引發的疾病眾多，包括二型糖尿病。嚴重肥胖症患者須以束胃或縮胃手術減重外，或亦可用非手術式的內窺鏡放入「胃內水球」，而香港去年引入全新吞服型胃水球，療程毋須使用麻醉藥，水球亦於完成療程後自然排出，令整個過程更便捷。

胃水球治療的水球會浮在胃部頂端，能減少胃容量，使患者容易產生飽足感。舊式胃水球手術程序是，醫生為患者施行睡眠麻醉，再透過內窺鏡將水球置入胃內，並從連接水球的導管注入生理鹽水，一般手術約半小時，而水球不可在胃內存放逾6個月，之後要以內視鏡方式取出。新式吞服型胃水球，未注水時大小只如一粒大型長膠囊藥丸，末端繋著一條直徑3毫米的幼管，由患者和水吞服後，醫生會置入胃內適合位置後再注入550毫升生理鹽水，抽回幼管後便完成，花時約20分鐘。整個過程毋須做外科手術、使用內窺鏡和麻醉藥。吞服型胃水球只會存於胃內4個月，之後胃水球的活門會打開，淨下0.1毫米厚度的內膜亦會自然排出體外。

首月建議食流質食物

香港中文大學醫院外科專科醫生黃健鴻指，現時40歲以下BMI高於35和患糖尿病的患者超過十萬人，反映肥胖和糖尿病患者愈趨年輕。患者在療程後可減去10至15%體重，使用胃水球後的3日會出現胃抽筋和作嘔的副作用，建議患者於首月食流質食物，逐漸形成習慣。

黃健鴻建議，BMI超過35、BMI超過30及患有嚴重肥胖相關疾病，或血糖控制不佳的糖尿病患者，可考慮做束胃、胃繞道等減重及代謝手術。而BMI超過50或以上患者做手術的風險較大，建議他們先做胃水球療程後，減磅後再做手術。

嚴重肥胖｜毋須麻醉 自然排出 新式吞服型胃水球降風險