Am730
Am730
Am730
Am730
News
回應民主黨不參選「死路一條」論　林鄭：倘政治組織拒參選令人懷疑存在價值
2 小時前
#Hashtags
林鄭月娥盧文端民主黨特首香港選舉
回應民主黨不參選「死路一條」論　林鄭：倘政治組織拒參選令人懷疑存在價值
news-images
林鄭月娥重申中央已表示香港選舉不是要搞清一色，參選者只要是「愛國者」，都可以參選。(莊邦振攝)

特首林鄭月娥出席行會前，被問到全國僑聯副主席盧文端昨日在報章撰文，指如果民主黨不再參與選舉，就只有「死路一條」，當中是否代表泛民一定要參選。林鄭月娥回應，她沒有政黨背景，但議政、論政、參政是政黨存在價值，如果政黨既不論政、又不議政及參政，不去參與改變現狀，是令人懷疑該政黨的存在價值及感到奇怪。

重申港選舉非搞清一色    只要「愛國者」就可參選

林鄭月娥重申，中央已表示香港選舉不是要搞清一色，未來的選舉一定可以接受不同政見人士參與，而要求參選人「愛國者」，要符合擁護《基本法》、效忠特區，亦是天經地義，只要合乎有關條件就可繼續參選。

對於人大常委會延遲表決將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三在香港實施，林鄭月娥指是可以理解，因為中央需要聽取很多不同意見，又說將繼續支持將《反外國制裁法》列入《基本法》附件，並以本地立法方式實施，以適應本港法律及金融環境，以免對本港金融中心地位造成太大影響及避免外國惡意炒作。

相關新聞：

愛國者治港｜盧文端：倘民主黨不參選只有「死路一條」

新冠肺炎｜林鄭：疫苗「即日籌」稍後開放給12歲以上學生　周內公布讓外傭有序來港

新冠疫苗｜林鄭強烈呼籲僱主要員工打針　否則定期自費檢測

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/回應民主黨不參選「死路一條」論　林鄭：倘政治組織拒參選令人懷疑存在價值-281649
#Hashtags
林鄭月娥盧文端民主黨特首香港選舉
Am730

大埔致命車禍｜的士司機遭起訴危駕致死　消息：報稱不適留院下午或缺席聆訊

訛稱按摩院疫下停運　六旬婦涉詐騙抗疫基金被捕

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
大埔致命車禍｜的士司機遭起訴危駕致死　消息：報稱不適留院下午或缺席聆訊
Am730
Am730
訛稱按摩院疫下停運　六旬婦涉詐騙抗疫基金被捕
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多