回應民主黨不參選「死路一條」論 林鄭：倘政治組織拒參選令人懷疑存在價值

特首林鄭月娥出席行會前，被問到全國僑聯副主席盧文端昨日在報章撰文，指如果民主黨不再參與選舉，就只有「死路一條」，當中是否代表泛民一定要參選。林鄭月娥回應，她沒有政黨背景，但議政、論政、參政是政黨存在價值，如果政黨既不論政、又不議政及參政，不去參與改變現狀，是令人懷疑該政黨的存在價值及感到奇怪。

重申港選舉非搞清一色 只要「愛國者」就可參選

林鄭月娥重申，中央已表示香港選舉不是要搞清一色，未來的選舉一定可以接受不同政見人士參與，而要求參選人「愛國者」，要符合擁護《基本法》、效忠特區，亦是天經地義，只要合乎有關條件就可繼續參選。

對於人大常委會延遲表決將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三在香港實施，林鄭月娥指是可以理解，因為中央需要聽取很多不同意見，又說將繼續支持將《反外國制裁法》列入《基本法》附件，並以本地立法方式實施，以適應本港法律及金融環境，以免對本港金融中心地位造成太大影響及避免外國惡意炒作。

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