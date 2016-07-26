回港易｜從廣東省以外內地返港 打齊針檢疫期減至7日

內地和澳門近日新型肺炎疫情反彈，港府日前宣布除廣東省外，從內地其他地區及澳門回港的人士不能以「回港易」計劃返港豁免檢疫，不論有否接種疫苗均劃一家居檢疫14日，惟已接種疫苗人士由低風險地區抵港，則只需酒店檢疫7日。

政府今日(5日)晚上再修改有關檢疫安排，宣布從廣東省以外內地、澳門抵港的完成接種人士，可縮減檢疫期至7日。至於所有新增的強制檢測安排，會一併涵蓋昨日起由內地地區、澳門及台灣抵港的人士，包括循「回港易」計劃回港的人。

完成接種抵港要檢測6次

政府表示，返港前或14日內曾逗留內地或澳門、打齊針的人士，在接受7日家居檢疫後，需要自行監察7日，而抵港後的第3、5、9、12、16和19日，仍要接受強制檢測。

期內曾逗留台灣的完成接種人士，就要在指定檢疫酒店接受14日強制檢疫、7日自行監察，21日內強制檢測5次。若持有認可血清抗體陽性測試結果，就可改為酒店檢疫7日、自行監察7日，連同之後的兩次，19日內要強制檢測6次。

周一起返港要陰性檢測報告

此外，下周一(9日)起14日內曾逗留廣東省以外內地或澳門來港的人士，在登上民航客機來港時，須出示預定起飛時間前3日內的陰性檢測證明，否則將不能登機來港。當局強調，針對廣東省以外其他內地、澳門和台灣來港人士的檢疫期和檢測安排，除涉及家居和酒店檢疫的分別外，會與即將對其他從海外中風險及低風險地區抵港人士實施的檢疫及檢測安排看齊。

港府又稱，會繼續與內地及澳門當局就三地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫，在聯防聯控框架下合力抗擊疫情，並會密切留意內地及澳門的疫情發展，按需要適時調整跨境防疫措施。至於由廣東省循「回港易」計劃抵港的香港居民，以及有關期間只曾逗留在廣東省的來港人士，當局指他們將繼續沿用現有檢疫安排。