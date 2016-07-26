國家安全｜電檢修訂條例三讀通過 邱騰華：清晰規定避免業界誤闖「紅線」

立法會昨日三讀通過修訂《2021年電影檢查(修訂)條例草案》，列明檢查員在決定應否核准影片上映時，須考慮影片上映會否不利於國家安全，並賦權政務司長，可基於國家安全，撤銷影片已獲發出的准許證明。



《電影檢查條例》草案是本屆立法會最後一項審議法案，經過8星期審議，並在不記名表決下，由在席議員過半數贊成通過。修例後規定，電影檢查員在核准電影應否上映時，須考慮國家安全因素，而政務司長可撤銷不利國家安全電影的核准證明書或豁免證明書。為了讓檢查員可充分考慮及諮詢法律意見，商經局長可延長檢查員的決定時限至最多28天；審查委員會亦不會處理相關上訴。其他修訂包括上映未獲批電影最高監禁3年及罰款100萬元。

商務及經濟發展局長邱騰華表示，今次修例的目的簡單直接，旨在完善電影檢查規管制度，更有效防範和制止任何危害國家安全的行為。局方在6月時已更新電影檢查員指引，但單以行政指引並不足夠，需要修例訂出更清晰的規定。邱騰華強調，今次修例不會影響電影業界的正常運作，相信絕大多數電影不會涉國家安全考慮，而清楚訂明法例要求，有助電影業有所依從，不會誤闖「紅線」。

指規管網上影片需時研究

有議員關注修例並無涵蓋所有影片平台，擔心存在漏洞，認為修例應一同規管互聯網上的影片。邱騰華說，今次修例只適用於符合上映定義的影片，是否延伸至互聯網，需要全面和小心研究，如加入網絡規管，將超越修例原意及範圍，亦涉及其他政策、科技、執法等考慮，要更長時間研究。

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