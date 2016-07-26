圓規襲港｜天文台改發三號強風信號 一文睇清公共交通及服務恢復安排 (持續更新)

天文台在下午4時40分發出三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號。本港海陸交通陸續恢復服務，其中港鐵逐步加強列車服務，而九巴、龍運、新巴及城巴，亦自下午5時起陸續恢復服務。

港鐵：列車服務回復正常班次

港鐵在晚上八時半左右表示，列車、輕鐵及港鐵巴士服務已經回復正常班次。

九巴龍運巴士5時起恢復服務

九巴及龍運巴士宣布，因應天文台將改發三號強風訊號，所有巴士路線將於下午5時起陸逐恢復服務，而有部分特別路線及班次會作出暫停及改道安排。

暫停服務：

九巴

3X, 5P, 5X, 5R, 6P, 6X, 14H, 15X, 16X, 24(特別班), 26X, 32H, 35X, 36X, 38B, 38P, 40A, 40P, 41P, 43C, 43P, 46S, 46P, 48P, 49P, 58P, 59A, 61M (葵興站特別班), 64P, 69C, 73D, 73P, 74B, 74E, 74P, 75X (特別班) 82C, 82D, 82P, 83S, 86S, 87E, 87S, X89D, 91P, 98A(牛頭角站特別班), 98P, 98S, 101X, 102P, 106P, 107P, 111P, 118P, 182X, 224X, 234C, 234D, 240X, 242X, 252X, 258P, 258X, 259X, 260C, 261X, 263A, 263C, 267X, 268A, 268P, 269P, 269S, 270B (深水埗特別班), 270C, 271B, 271X, 272E, 272P, 272X, 272S, 273S, 274P, 274X, 277A, 277P, 281M, 287D, 290B, 291P, 296P, 307P, 373, 601P, 603A, 603P, 606X, 619X, 621, 641, 678, 680X, 681P, 900, 905A, 907C, 934A, 935, 936A, 948E, 960A, 960B, 968X, 978A, 980X, 981P, 982X, 985 T277, W3

龍運

E36S、E36P、E37(17:55東涌纜車站特別班次)、E43、R8、R33

新巴城巴5時起恢復有限度服務

新巴城巴宣布，因應天文台即將改發三號強風信號，大部分日間路線將會於下午5時起陸續恢復有限度服務，下列路線除外：

新巴：

9, 14, 15, 33X, 42C, 63, 66, 88X, 101X, 106P, 111P, 601P, 641, 680X, 682A, 682C, 792M, 796E, 798A, 798B, 905A, 948E, 971, 980X, 985, 988, X15；

城巴：

6, 6X, 43M, 61R, 70A, 73 , 77A, 102P, 107P, 118P, 182X, 260, 307P, 606X, 619X, 621, 686, 678, 681P, 907C, 930A, 933, 962, 962C, 962E, 962G, 969A, 969B, 969C, 973, 976, 981P, 982X, 989, B5, E21C, E22C, E22S, E22P, E22X, R8, X962。

新大嶼山巴士：陸續恢復正常班次

新大嶼山巴士宣布，因天文台將改發3號強風訊號， 會在下午4時30分起陸續恢復正常班次，惟部分路線會維持有限度服務，詳情瀏覽這個網頁。

新渡輪離島航線及港內航線6時起逐步恢復

新渡輪表示，隨著「圓規」逐漸遠離香港，新渡輪離島航線將由下午6時開始逐步恢復，但橫水渡(長洲—芝麻灣—梅窩—坪洲)渡輪服務今日暫停明日恢復；另港內航線(北角—紅磡—九龍城)的渡輪服務將於下午6時後開始逐步恢復。

天星渡輪6時30分起陸續恢復服務

天星渡輪表示，尖沙咀至中環服務將於下午6時30分起陸續恢復，及尖沙咀至灣仔服務亦將於下午6時30分起陸續恢復。

教育局：下午5時前取消八號波 夜校恢復上課

教育局宣布， 由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日停課，但如果天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日將恢復上課。

考評局取消今日多場考試

香港考試及評核局表示，由於天氣惡劣，原定今天上午舉行的香港中學文憑考試丙類(其他語言)科目將會取消，至於原定今天下午至傍晚舉行的Cambridge International GCE/IGCSE及Pearson Edexcel IAL考試亦會取消，有關安排將於稍後時間通知考生。

香港都會大學原定下午6時前課堂包括網課取消

香港都會大學宣布，由於天氣惡劣，所有原定於今日下午6時前舉行的課堂包括網上課堂已經取消。

港交所全日停止交易

根據港交所的颱風交易安排，若果中午12點之後始解除信號，則港股全日停止交易，又指證券及衍生產品市場全日暫停。

醫管局轄下診所上午暫停服務

醫管局宣布，轄下所有普通科診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務、老人日間醫院和精神科日間醫院，因八號熱帶氣旋仍然生效，今日上午會暫停服務。已經預約的門診病人，請於八號風球取消後另約診症時間；醫院急症室則照常服務。

社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站全日暫停開放

政府今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，新冠疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心和醫院疫苗接種站今日將繼續暫停開放，因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

衞生署亦宣布，署方轄下供送交深喉唾液樣本作新冠病毒檢測的十間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。

社署轄下服務單位幼兒及長者中心等不會開放

社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，不會開放。 當八號信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將在兩個小時內恢復正常服務。

銀行公會宣布所有銀行暫停營業

銀行公會宣布，所有銀行暫停營業。如果信號在中午12時正或以前取消，銀行在情況許可下將於兩小時內恢復營業；如果信號在中午12時後取消，銀行全日停止營業。

運輸署牌照事務處及駕駛考試中心等服務暫停

運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。

已預約於今日上午進行路試和筆試的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。如八號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日駕駛考試及車輛檢驗將會取消。

另外，已預約於八號烈風或暴風信號生效期間或於信號取消後兩小時內的時段辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於八號烈風或暴風信號取消後的5個工作天內於辦公時間到訪牌照事務處遞交申請，毋須重新預約。

入境事務處暫停服務

入境事務處宣布，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

所有法院及審裁處今早聆訊延期

司法機構宣布，所有法院及審裁處今早的聆訊會延期。如八號信號在早上11時後仍然生效，下午的所有聆訊亦會延期。

旅遊事務署：幻彩詠香江取消

旅遊事務署宣布，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。



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