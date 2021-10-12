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圓規襲港｜過去十年10月份共掛4次八號波　今年4日內兩秋颱屬首次
2021-10-12
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圓規襲港｜過去十年10月份共掛4次八號波　今年4日內兩秋颱屬首次
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翻查天文台紀錄，本港過去十年在10月份，合共掛了4次八號波，而今年10月份在在4日內出現兩個「秋颱」則屬首次。(陳奕釗攝)

繼熱帶風暴「獅子山」後，再有熱帶氣旋襲港，是本港4日內兩次打風。強烈熱帶風暴「圓規」正逐步迫近本港，天文台預計在下午4時至6時發出八號烈風或暴風信號。翻查天文台過去十年的記錄，在10月份發出的八號風球並不常見，連同剛過去的「獅子山」，合共只有4次，而在10月份而又在4日內錄得兩個「秋颱」更加屬於首次。

根據天文台記錄，本港過去十年在10月份發出的八號波，首個要數到2016年，當時超強颱風「海馬」襲港，天文台在10月21日上午6時10分發出八號西北烈風或暴風信號，其後在下午2時15分轉發八號西南烈風或暴風信號，維持超過11小時，才改發三號風球。

同期第二個發出的八號波，則是在2017年10月15日襲港的強颱風「卡努」，天文台在當日早上8時40分發出八號東北烈風或暴風信號，歷時10小時40分；而第三個則是在去年10月13日襲港的熱帶風暴「浪卡」，天文台在當日早上5時40分發出八號東北烈風或暴風信號，一直維持至晚上7時40分才改掛三號風波。

「獅子山」持續近22個鐘

至於第四個是剛過去的熱帶風暴「獅子山」，天文台在上周六(9日)早上6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，至翌日早上4時40分才改掛三號風波，持續22小時。今次「圓規」襲港更加是十年來，在10月份首次於4日內出現兩個風球。

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圓規襲港｜過去十年10月份共掛4次八號波　今年4日內兩秋颱屬首次 (蘇文傑攝)

本港過去十年10月份發出的八號波

強度：超強颱風
名稱：海馬
風向：8西北/西南
日期：2016/10/21

強度：強颱風
名稱：卡努
風向：8東北
日期：2017/10/15

強度：熱帶風暴
名稱：浪卡
風向：8東北
日期：2020/10/13

強度：熱帶風暴
名稱：獅子山
風向：8東南
日期：2021/10/09

資料來源：天文台

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