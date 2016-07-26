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垃圾徵費｜黃錦星：計劃唔係冇時限　強調18個月準備期合理
1 小時前
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垃圾徵費都市固體廢物收費條例草案黃錦星環境局
垃圾徵費｜黃錦星：計劃唔係冇時限　強調18個月準備期合理
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黃錦星重申設準備期的做法合理。(資料圖片)

立法會三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，實施後市民需要購買指定垃圾袋棄置廢物，惟目前設18個月「準備期」，其後須待立法會同意才能擬定生效期。環境局長黃錦星重申，設準備期的做法合理，並會成立工作小組定期向立法會匯報進度，認為並非如環團批評般形同虛設，強調計劃「唔可以話係無時限」。

黃錦星於電台節目稱，準備期內需要就指定垃圾袋作招標，並會向物管及前線人員解釋運作守則，以及推行其他源頭減廢措施，否則只會「事倍功半」，認為1年半的預備期時間合適。他強調，期間會成立工作小組定期向立法會匯報進度，「唔係等完18個月之後先去定(方案)」，重申並非不設時限。

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各種容量垃圾袋收費。(本報製圖)

初期免費派袋未有定案

對於實施初期會否免費派發指定垃圾袋，黃錦星稱目前仍未有定案，將會成立工作小組處理，但強調當局不會只向部分家庭派發，若決定派發定會全民派發。而就「三無大廈」如何收集垃圾，黃未有明確回應，僅稱該些大廈有許多挑戰，並非只有收集垃圾的問題，形容今次或是「機遇」，用作理順該些大廈的問題。另外，他透露當局已在鄉郊地方試行垃圾徵費，漸見成效。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/垃圾徵費｜黃錦星：計劃唔係冇時限　強調18個月準備期合理-282200
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