城大推「城」就開拓計劃2.0 創逾2,400職位助畢業生就業

新冠疫情持續影響社會經濟，為協助準畢業生就業，香港城市大學(城大)校長郭位教授去年6月撥款港幣1,000萬，推出「城」就開拓計劃(CARLS)，成為八大院校中首個校企合作的大學生求職計劃。延續去年的成功經驗，城大今年初再度推出「城」就開拓計劃2.0(CARLS 2.0)，增撥港幣800萬，至今為應屆畢業生創造逾2,400個就業機會。



推出僅3個月 職位空缺增幅近1.5倍

自今年初推出以來，CARLS 2.0在多間大型本地及跨國企業支持下，至今已聯繫逾15,000名合作夥伴及僱主，包括其士集團、俊和建築工程有限公司、香港藝術節協會有限公司、香港生產力促進局、和記電訊香港控股有限公司、Mazars集團、新世界發展有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、香港中華煤氣有限公司、怡和機器以及城市售票網等，為應屆城大畢業生提供逾2,400個職位，空缺數目比去年同期的CARLS增加近1,450個，增幅近1.5倍。城大副校長(學生事務)陳漢夫教授表示，計劃有助裝備畢業生迎接具挑戰性的就業環境，協助他們覓得理想的工作崗位及一展抱負。



提供逾千節一對一就業諮詢服務

城大的學生發展處事業及領袖策劃中心顧問團隊為畢業生提供逾1,400節一對一就業諮詢服務，涵蓋職涯規劃、撰寫求職信、履歷校閱和面試技巧等方面的技巧，提升學生的就業競爭力。城大早前亦舉辦「網上『城』就事業博覽2.0」，提供來自超過20個行業、逾1,500個職位空缺，活動有近150個招聘攤位，並設有專題講座、求職工作坊和免費諮詢等逾150場網上活動，讓準畢業生更掌握就業市場動向及資訊，及早進行職業規劃。

另外，城大更撥出港幣5億，推出創業計劃「HK Tech 300」，計劃於3年內培育學生成立300家初創企業，城大學生或畢業生可透過計劃在人脈、資金等範疇得到支援，更有機會獲得港幣10萬的種子基金、港幣100萬的天使基金，以及共享工作間等一系列支援。