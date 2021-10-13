增添裝備｜港島EU新配備 「胡椒水劑手槍」射程達7米

前年反修例運動引發多宗暴力事件，警方繼續提升裝備，引入一項低殺傷力新武器「胡椒水劑手槍」，並將於下周日(17日)起，率先讓港島總區衝鋒隊(EU)於執勤時使用。警方指，該發射器有效射程可達7米，被射中人士的皮膚會即時感到刺痛、腫脹，並留有藍色染料，效力將會在30至45分鐘後減退，強調不會造成永久傷害。

警方將於本月17日至明年1月15日推出為期3個月的試行計劃，讓港島4個警區的衝鋒隊前線人員在執勤時配備胡椒水發射器。警方表示，港島中區及灣仔區常有酒吧發生暴力案件，因此選擇在港島區率先試行，期望能提升前線警員的行動效能。

被擊中皮膚即有刺痛感

發射器產地為瑞士，外形與一般手槍相似，但槍身前端呈橙色，每次入彈可以發射4發，射程達7米。彈藥內裝有液態辣椒油樹脂，被擊中的人士的皮膚和黏膜會即時感到刺痛，液體濺到臉上會有灼熱感，吸入後亦可能引起咳嗽和「作嘔」。此外，胡椒噴劑含有藍色染料，將會短暫殘留在指甲、皮膚等。

警察機動部隊訓練學校警司袁永康表示，該款胡椒水發射器不會有任何硬物打出，亦沒有任何穿透性，刺痛效果約在30至45分鐘後消散，強調不會對目標人士造成永久傷害。警方會在3個月後就實際效能和內部指引作檢視，才決定長遠會否推廣至所有前線單位。

較胡椒噴劑穩定及精準

袁永康稱，與現時配備的胡椒噴劑相比，該款發射器受天雨和風力的影響較細，而且設有瞄準紅點，可更加精准制服目標人士，無論室內外都可以使用。

他又指，每位受訓警員均有試過被擊中的感覺，而警方的訓練指引，主要瞄準胸口或身體中心發射，避免射向頭部，另亦有向警員講解清洗步驟和指引。警方亦可能會在公眾活動使用。至於有關發射器購買數量和價錢，警方指由於涉及行動部署資料，不便透露。



增添裝備｜港島EU新配備 「胡椒水劑手槍」射程達7米