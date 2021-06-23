墨落無悔 區議員月內料宣誓 本周最少70名泛民議員辭職

政府預計將於本月內安排區議員完成宣誓，消息指有約230名區議員不符資格會被DQ(褫奪議席)，並會追討上任至今所有薪津，估算每人或須歸還約百萬元，除非在DQ前主動請辭。消息傳出後，周三起最少70人已請辭，包括多名區議會主席，料將改寫泛民區選大勝的結果。據了解，若曾以政黨名義簽署「墨落無悔」聲明，即使區議員退黨亦不能劃清界線。



有傳媒引述消息指，當局安排區議員宣誓前，將去信通知對方是否符合資格，4類行為亦會被列「負面清單」，包括參與或支援泛民「35+初選」、簽署「墨落無悔」聲明、聯署要求中止香港獨立關稅區地位；涉負面清單者不獲安排宣誓。

據悉，若以政黨名義簽署相關聲明或聯署，即使相關區議員已經退黨亦未能劃清界線。不符宣誓資格的區議員會被政府追討上任至今所有薪津，除非區議員在事前辭任。



泛民將失六成議席

2019年區議會選舉，泛民主派於直選中取得逾八成半席位、共388席，17個區議會均取得優勢，若當中230人被DQ，即泛民將失去近六成區議會席位。民主黨沙田區議會主席程張迎指，因應目前形勢「無法在我的崗位上繼續做下去」，已於昨日辭任區議會主席及區議員職務；九龍城區議會主席鄺葆賢亦於同日宣布辦事處停運，「抱歉未能完成任期」。而連同較早時已請辭的議員，至今最少涉90名泛民區議員。