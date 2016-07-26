外傭檢疫｜竹篙灣中心每日50名額不變 中介斥呃人：邊有改善？

供外傭檢疫的竹篙灣中心早前被炮轟預約安排不周，毎日「唧牙膏」式開放50房間，令僱主和外傭中介為「搶房」而怨聲載道。勞工處上周初關閉預約系統作出檢視，並於今日宣布將在下周一(10月3日)重新開放，改為毎周一次過開放一星期的房間預約額。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭批評處方的檢視「冇用」，認為新安排「咪又係要人搶」，建議當局根據外傭工作簽證批發的先後次序分發房間，減少混亂，並大量增加檢疫房間數目。

身兼得成僱傭董事總經理的廖翠蘭向本報表示，早前首度開放竹篙灣中心預約，其公司安排20名員工在網站搶房，最終只搶得數間房，批評「羅(致光)局長之前都話咁樣唔啱，好糟騭、好折磨，最終又係要人搶」。她質疑，新安排無助改善情況，「咁都叫審視咗？點解IQ(智商)咁高嘅局長會諗啲咁嘅措施？」

倡按簽證日期先後分配房間

廖翠蘭又提到，不少外傭已等候來港數月，認為搶房安排會構成不公，「如果噚日先申請簽證，又好彩搶到房，咁咪好唔公平？」她預計，全港共有約6,000至7,000名外傭等候來港，她手上亦有約400至500名外傭，目前唯有繼續安排人手搶房，但相信「出年都嚟唔曬，公司等執笠啦。」她建議，應改為按外傭簽證發出日期分配房間，以及增加最少2,000個房間，才能舒緩外傭來港輪候隊伍。

羅致光：1000間房能滿足需求

勞福局長羅致光傍晚出席活動後被問到有關安排，他強調新安排已考慮到外界意見和行政安排，並作出平衡，相信能令預約流程順暢，僱主毋須毎天預約。但他重申，毎天50名額的安排不能改變，因為需要確保外傭能逐步有序來港，而不會造成太多輸入個案，觸發航班熔斷機制。

羅致光強調，按毎日50名額、檢疫21天計算，當局需要約1,050個房間，因此認為竹篙灣中心提供1,000間房已大致上能滿足需求。至於日後會否增加毎日名額，他說需要待疫情放緩才作考慮。

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