有片｜三號強風信號兼黑雨 銀行水浸馬路現「湧泉」

天文台今日清晨發出三號強風信號，並先後發出紅色和黑色暴雨警告，熱帶風暴獅子山引致的風暴潮和大雨，令多區出現嚴重水浸，水深一度浸過車門，有汽車拋錨停在路中心；部分地區更懷疑有雨水倒灌，令馬路出現「湧泉」。

滙豐灣仔分行水浸職員堆沙包

網上流傳片段顯示，滙豐銀行熙華大廈分行今早出現水浸，大量雨水由地面湧出，有身穿紅色Polo恤的職員需要坐上枱面暫避；亦有職員堆砌沙包，以防雨水流到其他地方。受事件影響，分行需暫時停開。

至於本港天氣不穩，跑馬地樂活道近比華利山有大幅棚架倒塌。現場消息指至少有兩部車被壓，車上有兩名司機被困，其後被救出，其中一名司機手部受傷。同時，意外發生時有7名工人在棚架工作，他們被救出送院，其中一名女工昏迷，其後證實不治。

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