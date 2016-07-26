天氣｜三號風下塌棚架壓斃女工 建造業工會促勞工處調查

跑馬地樂活道今早在三號強風信號下發生棚架倒場奪命意外，至少有兩名女工被倒塌的棚架所困，一人受傷，一人昏迷送院後不治。香港建造業總工會發聲明指，對致命意外深表遺憾，強調根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，僱主須要確保僱員在惡劣情況下的工作安全，同時要求勞工處，即時對有關致命工業意外展開深入調查，認真汲取沉重教訓，檢討現時漏洞，從速修補不足。

建造業總工會強調，勞工處對保障工人權益、特別在工作安全上是責無旁貸，並呼籲承建商須視工友為重要資產，了解在惡劣天氣下工作，將會構成極高的安全風險，僱主有責任確保僱員在工場的安全，避免同類似事故再度發生。對於意外中死亡的女工，工會稱對其家屬致意深切慰問，會提供情緒輔導及支援協助，同時建造業關懷基金亦已即時派員到醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。

勞工處：正調查致命工作意外原因

勞工處表示，正調查今日上午在跑馬地發生的一宗致命工作意外，意外中一名女子死亡。勞工處指，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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