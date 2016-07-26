天氣｜三號風球及黃色暴雨警告生效 幼稚園及部分特殊學校今日停課

三號強風信號、黃色暴雨信號及雷暴警告現正生效，教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

天文台表示，三號強風信號會在今天維持，除非獅子山進一步顯著增強或採取更接近香港的路徑，否則今日發出更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。。在上午8時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約630公里，即在北緯17.6度，東經110.8度附近，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。

因強風關係，富裕小輪來往-屯門—東涌—沙螺灣—大澳的渡輪服務停航。

來往馬料水至塔門及塔門至黃石碼頭的街渡服務亦暫停。

社署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、長者中心等

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

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