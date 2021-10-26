有片｜天水圍白頭佬偷拍短裙女斷正 事隔兩月始落網

今年8月底一個清早，天水圍有妙齡女子懷疑被一名白髮中年漢偷拍裙底，剛巧被途經的女街坊拍低犯罪過程，更當場踢爆。中年漢見勢色不對隨即拔腿就逃。事隔兩個月，警方昨日(26日)傍晚於天水圍拘捕44歲周姓涉案男子，涉破壞公眾體統。被捕男子現正被扣留調查。

網上流傳女街坊的直擊片段，事發今年8月31日早上在天水圍天頌苑巴士站，身穿短衫短裙的23歲女事主在排隊等候巴士，身後一名身穿淺藍色恤衫、深色西褲的白髮中年漢，以公事包遮掩手機，並悄悄伸到女子裙下拍攝，詎料「黃雀在後」，被一名途經的女街坊拍下整個過程，並當場揭發。男子心虛隨即逃跑。

涉破壞公眾體統昨晚天水圍被捕

警方表示，當日接獲一名23歲女子報案，指同日早上在巴士站懷疑被一名男子以手提電話偷拍其裙底。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊接手調查，經過深入調查及情報分析後，人員昨日傍晚於天水圍拘捕一名44歲周姓本地男子，涉嫌破壞公眾體統。

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