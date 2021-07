維珍銀河|從太空邊緣順利返抵地球 布蘭森:歡迎來到新太空時代的黎明

70歲的英國富翁、維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)成功圓夢!花17年時間、逾7.2億英鎊 (約77億港元),布蘭森於英國時間昨早約8時半,跟兩名飛行員及其餘三名乘客,乘坐維珍銀河(Virgin Galactic)的火箭動力太空飛船「團結號」(VSS Unity),在美國新墨西哥州、維珍自行興建的「美國太空港」 (Spaceport of America)升空,飛抵太空邊緣再返抵地球,整個過程約1.5小時,成功實現人類商業太空旅遊的夢想。

布蘭森乘坐的團結號先由噴射動力母機「伊芙號」(VMS Eve)帶到1.3萬米高空後,與母機分離,之後點燃火箭引擎繼續攀升,並逐步加速至音速的3倍。當團結號飛抵海拔86公里地球大氣層邊緣後,引擎關閉,布蘭森和機上其他人可以解開安全帶,感受3至4分鐘的無重狀態,於機艙內飄浮。布蘭森於機艙內向地面傳話,提及自己小時候一直夢想馳騁星際,而現在成為了成人,終於坐在太空飛船內遙望美麗的地球。

團結號之後返抵地球,平安降落在美國太空港跑道上,正式完滿今次太空旅遊旅程,整個過程歷時約一小時。布蘭森步出飛船後,立即與家人擁抱慶祝。布蘭森之後在Twitter發表貼文慶祝,寫上「歡迎來到新太空時代的黎明 (Welcome to the dawn of a new space age)」,並上載一張他在機艙內飄浮的照片。

今年內再試飛兩次

「維珍銀河」早前已獲美國聯邦航空局批出首個商業太空飛行服務許可,計劃今年內再作至少兩次試飛,明年會正式提供商業太空旅遊服務,已經出售了600張預售票,每張票價約25萬美元,美國著名演員里安納度‧狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及歌手Justin Bieber均已購票成為座上客。

搶飲亞馬遜頭啖湯

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)下周二(20日)亦會乘搭其私人太空公司「藍色起源」(Blue Origin)開發的載人火箭,飛往太氣層邊緣。今次布蘭森比貝索斯早9日完成創舉,被外界視為「搶飲頭啖湯」,但貝索斯亦有在社交平台恭賀布蘭森試飛成功。