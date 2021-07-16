太空旅遊｜慈父天價投得升空機會 荷蘭18歲青年隨貝索斯遊太空邊緣

亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)在美國時間周二早上9時(香港今晚9時)，將乘坐旗下太空探索公司Blue Origin的全自動火箭搭載太空艙New Shepard，從德州飛往太空邊緣。陪同貝索斯升空的有其弟弟馬克、美國航空先驅Wally Funk，以及18歲荷蘭青年Oliver Daemen。Daemen的富翁父親投得今趟旅程唯一的「客位」，Blue Origin無透露金額，但有指是天價；據悉，有人出價2,500萬美元(約1.95億港元)投得，但最後因行程安排問題放棄，由Daemen補上，他將是至今到太空的最年輕人士。

雖然英國富翁布蘭森搶了頭啖湯，貝索斯無得成為首個升空的民間太空旅遊，但他今次將較布蘭森更貼近太空邊緣，飛到距地球地面106公里上空，高過布蘭森7月11日處女航約21公里，飛越地球大氣與太空交界的卡門線，旅客會解開座椅安全帶，感受約4分鐘無重狀態。Funk也會以82歲之齡成為到太空的最年長人士，她是1960年代通過美國太空總署(NASA)太空人訓練的13名女性之一，她當時只有21歲，但因性別未能成為首批到太空的美國人，在1961年至63年當局只選了男太空人升空。貝索斯與其他人周一已到德州準備，Funk稱她感覺像24歲，能參與今次升空感興奮。貝索斯笑說，她表現出色過所有男性。

火箭搭載太空艙New Shepard以全自動操作，即毋須經訓練的駕駛員進行加速和減速操作，料預整個旅程歷時十多分鐘，而布蘭森的火箭太空船則須兩名機師操作。New Shepard自2015年起進行過15次的成功飛往太空的測試，惟全部測試中並無接載乘客。如果今次首航成功，Blue Origin計劃今年底前會再有兩次接載旅客的升空。