孟晚舟案|分析︰中美欲緩和關係 兩加國公民患病為由取保候審

華為太子女孟晚舟在加拿大被扣留近3年後,終重獲自由返回中國,兩名加拿大公民康明凱及斯帕沃爾亦獲釋,回到加拿大。美加對「換囚」猜測避重就輕,分析認為時值中美領袖日前互釋訊號,欲為兩國緊張關係降溫,內媒則稱二人是以患病為由,申請取保候審。有美國鷹派議員不滿,質疑總統拜登無能力及決心,對抗中國威脅。



美聯社指,儘管中美在貿易、關稅、網絡安全、人權及氣候問題上分歧,但孟晚舟及兩名加拿大公民獲釋,時值兩國領袖「尋求緩和公開的緊張跡象」(sought to tamp down signs of public tension),指拜登日前剛在聯合國大會表明美方無意與中國發動「新冷戰」,中國國家主席習近平以視像形式發言時則稱「國與國難免存在分歧和矛盾,但要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作,我們要堅持對話而不對抗」。

英國《衛報》則指中美加在孟晚舟案中均注定失敗(doomed to lose)。文章認為,孟晚舟案始於美國上任總統特朗普,屬政治事件,特朗普曾表明若對孟晚舟撤控,有利中美貿易協議,他願這樣做。夾在中間的加拿大雖心知肚明,但亦須遏力展示該國司法獨立,惟法庭在是否引渡孟晚舟赴美,決策空間不多。加國亦怕進一步挑釁中國,故未有宣布禁用華為5G網絡,亦無禁止中國環球電視網(CGTN)在當地落地等。分析也認為,孟晚舟案牽涉三方龐大人力物力及時間,美方知道就算孟晚舟被引渡至當地,亦無把握法院判她有罪。

美議員轟拜登無心力抗華

美國共和黨參議員魯比奧稱,孟晚舟獲釋令人質疑拜登在對抗華為及中方威脅時的能力及意願,批評拜登政府再次對北京採取危險的軟性策略。康明凱乘坐專機轉抵多倫多後與妻子相擁,他稱「回到家真是太好了,感謝所有人的努力。」有內地傳媒指,康明凱及斯帕沃爾是經中國有關方面確認及醫療機構診斷,並由加拿大駐華大使擔保,獲依法批准取保候審,中方可在期限內任何時候,依法恢復審理被告涉嫌的罪行。

