孟晚舟案｜孟晚舟感謝祖國引領回家 華為：續為美國指控作出辯護

美國司法部同中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟達成延後起訴協議，孟晚舟正乘坐飛機返回中國，據報她將前往深圳。孟晚舟發文感謝祖國、黨和政府引領她回家。

華為發表聲明，期待副董事長孟晚舟儘快安全回國，與家人團聚。華為將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中，維護自己的權利。

孟晚舟透過微信指，沒有強大的祖國，就沒有自己今天的自由。她感謝祖國、黨和政府，引領她回家的漫長路途，又感謝家人和同事。孟晚舟說，指在加拿大渡過的一千多日，曾輾轉難眠，多次深夜痛哭，唯有國家的強大，燃起心中信念，照亮人生至暗時刻，回家的路雖曲折起伏，卻是世間最暖歸途。

趙立堅：歡迎回家

外交部發言人趙立堅在個人微博轉發《新華社》報道，稱經中國政府不懈努力，孟晚舟已經乘坐中國政府包機離開加拿大，即將回到祖國，並與家人團聚。並說「歡迎回家」。

《新華社》報道，經中國政府不懈努力，孟晚舟已乘坐中國政府包機離開加拿大，即將與家人團聚。

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