孟晚舟案｜孟晚舟與美國達成協議獲釋 據報已登機前往深圳

美國司法部同中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟達成延後起訴協議，孟晚舟暫時不被起訴，加拿大法院隨即停止引渡聆訊，孟晚舟即時獲釋，外電報道，她隨即於當地星期五(24日)晚，登上飛機離開加拿大返回中國，正前往深圳。

孟晚舟獲釋後在溫哥華的法院大樓外宣讀聲明，感謝法官、支持者及中國駐加拿大大使館，形容過去3年，案件令她的生活出現翻天覆地變化，但相信曙光會出現，這段時間亦是她人生的寶貴經驗。

美國司法部：倘孟晚舟履行協議將撤銷起訴

孟晚舟在溫哥華透過視頻出席紐約法院的聆訊，否認多項銀行欺詐指控，但承認曾就華為子公司星通在伊朗的業務誤導銀行。美國司法部表示，針對孟晚舟的起訴會延至明年12月1日，假如孟晚舟履行協議內容，在限期結束後會撤銷起訴。當局未有披露協議內容，有報道指，當中可能涉及罰款。

美國司法部已通知加拿大，撤回對孟晚舟的引渡請求，加拿大卑詩省最高法院宣布，終止對孟晚舟的引渡聆訊，孟晚舟即時獲釋，可自由出入境，但再三強調，孟晚舟已經認罪，會繼續對華為進行調查。

2018年12月，加拿大應美國的引渡要求，在溫哥華機場拘捕孟晚舟，美方指控孟晚舟在2013年誤導及欺詐銀行，與伊朗做生意，違反美國的制裁令。

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