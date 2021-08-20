孟晚舟案｜中國駐加大使與孟晚舟通話 譴責加方錯誤行徑

中國駐加拿大大使叢培武與正被加拿大扣留的內地電訊設備生產商華為副董事長孟晚舟通電話。

大使館在官方網站提到，叢培武在通話中，就孟晚舟被加方任意拘押1,000日之際，表示深切同情和慰問，期望孟晚舟堅定信心、保重身體。

叢培武表示，中方對加拿大的錯誤行徑表示強烈譴責，中國政府堅決維護中國公民和企業的正當合法權益，任何試圖霸凌、欺壓中國人民的行徑都必定會遭到痛擊，敦促加方正視自身嚴重錯誤、與中方嚴正立場，盡快釋放孟晚舟。

叢培武又在當地報章撰文，再次敦促加拿大政府盡快釋放華為副董事長孟晚舟。他質疑孟晚舟案的目的，在於打壓中國高技術企業，批評阻撓中國發展，批評美方製造假消息污衊華為和威迫盟友抵制，加拿大則是被美國利用作為幫兇，批評加方在案件的政治性質非常明確下，仍推進司法程序是「假法治」，認為「公道自在人心」。

叢培武否認兩加國公民判刑是搞人質外交

兩名加拿大公民邁克爾斯帕弗及謝倫伯格，早前分別為因為間諜罪和販毒，在中國被判11年徒刑和死刑，叢培武否認是搞「人質外交」或「任意拘押」，重申該案的性質與孟晚舟案不同，加拿大對中方依法辦案說三道四，粗暴干涉中國司法主權，不符合國際標準。

孟晚舟引渡案在加拿大的審訊結束，會在10月21日公布裁決日期。辯方律師認為，孟晚舟被指所作出的虛假陳述，與滙豐銀行被處罰的風險之間沒有構成因果關係。

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