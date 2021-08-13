孟晚舟案｜引渡案聆訊結束 料10月21日公布裁決日期

華為副董事長孟晚舟的最後一輪聽證會於18日結束，加拿大卑詩省最高法院法官霍姆斯宣布，下次聆訊日期為10月21日，預期屆時會宣布裁決日期。

加拿大政府的代表律師在庭上表示，孟晚舟未有向滙豐銀行披露華為與子公司星通技術(Skycom)的關係，令滙豐面臨違反美國制裁伊朗措施的風險，明顯抵觸法律，相信法庭可以輕易判斷她涉及欺詐行為，又批評辯方聲稱為星通提供匯款服務是滙豐的決定，是辯方試圖將責任推至受害者身上。

華為：相信加拿大司法制度

孟晚舟一方指，美國概述案件的證據時誤導加拿大，美國前總統特朗普的言論影響到案件，孟晚舟的行為未有構成詐騙，要求法官拒絕批准把孟晚舟引渡到美國。華為發表聲明，重申有信心孟晚舟是無辜，相信加拿大的司法制度，公司會繼續支持孟晚舟爭取公義和自由。

加拿大應美國要求，在2018年12月拘捕孟晚舟，指控與華為利用子公司星通，向伊朗出售電腦設備，違反美國對伊朗的制裁令，並在有關的交易上欺詐滙豐銀行。

外界預料，不論法官是否批准引渡，敗訴一方都會提出上訴。

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