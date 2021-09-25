孟晚舟案｜指中方羈押加國公民損國際形象 加國外長：對加中關係正常化不存幻想

華為副董事長孟晚舟獲釋事件惹來輿論關注。加拿大外長加爾諾接受傳媒訪問時表示，對加拿大與中國關係正常化不存幻想，認為中方就孟晚舟事件羈押兩名加拿大公民，損害本身在國際的形象，加方會「睜大眼睛」，並以四種方式應對中國，包括共存、競爭、合作和挑戰。中國則一再否認羈押兩名加拿大公民與孟晚舟事件有關。

指兩加國公民獲釋跟孟晚舟案明顯有關

加爾諾形容，見到兩名加國公民康明凱和邁克爾返抵加拿大時，感到非常激動和高興，有份到機場接機的他透露，兩人狀況很好，政府不排除提供補償。雖然中方一再否認康明凱和邁克爾的案件與孟晚舟事件有關，但加爾諾認為，中方放人的時機值得注意，康明凱和邁克爾能夠立即歸來，很明顯與孟晚舟案存在非常直接關連。

他強調，邁克爾和康明凱被拘押事件損害中國國際形象，而全球有更多國家，簽署反對任意拘押的聯合聲明，國與國之間可以有不同意的地方，但不能因此任意拘押對方的公民。

康明凱和邁克爾2018年底在孟晚舟被捕後幾天被中方拘留，隨後被控為境外刺探國家機密等罪，其中在今年8月，邁克爾一審被判為境外刺探，非法提供國家秘密罪成，判囚11年及驅逐出境。

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