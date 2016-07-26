完成組班 塔利班管治班子出爐 2號人物倒灶任副總理

上月奪取阿富汗政權的塔利班昨終於宣布看守內閣班子，盛傳任新政府領導人的第二號人物巴拉達爾，倒灶任副總理，2001年塔利班倒台時帶領政府的哈桑則任總理；組織最高領導人阿洪扎達以「埃米爾」，即國家元首的身份領導阿富汗。塔利班已故創始人奧馬爾的兒子雅各布任國防部長。



塔利班宣布新班子前，昨有數百男女在首都喀布爾示威抗議巴基斯坦支持塔利班及介入阿國內政，塔利班成員連續向天開槍警告，示威者四散逃命。昨日示威的規模為塔利班奪權以來最大，民眾高喊「抵抗長存」和「巴基斯坦去死」。網上片段可見現場傳出連串槍聲，民眾在街上奔跑，一群婦女則躲藏在街上一處，不清楚是否有人受傷。目擊者稱，有數名在現場採訪的記者被捕。其中一名阿富汗記者獲釋後向美聯社稱，他遭塔利班施暴，「他們將我鼻子壓向地面揉搓，要我就報道事件道歉」。

望與中方展經貿合作

塔利班積極拓展與中國的關係，政治辦公室副主任哈納菲周一會晤中國駐阿富汗大使王愚，並稱中方承諾繼續提供人道援助。發言人穆賈希德則稱，塔利班希望與所有國家建立友好關係，以及與中國在多個領域開展合作，包括經濟貿易和水利電力等基建項目，又說會參與中國「一帶一路」倡議。