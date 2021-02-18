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將金鏈植入頭骨自製「真金髮」 饒舌歌手警告：不要模仿我
20 小時前
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饒舌歌手植入手術Dan SurTakashi 6ix9ineLil Uzi Vert
將金鏈植入頭骨自製「真金髮」 饒舌歌手警告：不要模仿我
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Dan Sur在TikTok短片中介紹其真金髮。(互聯網)
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有指其髮型似燈罩。(互聯網)
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Dan Sur在IG晒出以多條金鏈植入頭皮造成的金髮。(互聯網)
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Dan Sur對自己有一頭金鏈髮相當自豪。(互聯網)
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饒舌歌手Lil Uzi Vert把巨型粉紅鑽鑲在前額。(互聯網)

植髮就聽得多，美國墨西哥裔饒舌歌手Dan Sur將多條金鏈植入頭皮，自製一頭貨真價實的「金髮」，令網民驚訝。

Dan Sur早前在Instagram曝光一頭閃亮「金髮」，上周四他再在TikTok上傳影片，介紹其實那是真的金鏈。Dan Sur說：「金鏈上都有鈎子，我把它們植入我的頭皮，鈎子都鈎在我的頭骨上。」

水洗金鏈證「冇花冇假」

Dan Sur更自豪地說：「這是我的頭髮、金色的頭髮，(我是)人類史上第一個植入金髮的饒舌歌手。」又說這已是他的icon，「希望不要有人模仿我」。他將金鏈放入水中洗擦，證實是金屬，不是塑膠。他在片中侃侃而談，露出一口金牙，有粉絲好奇提問：「你點樣擦牙呢？」

Dan Sur在Instagram帖文指，自己不會像饒舌歌手Takashi 6ix9ine那樣把頭髮染成彩虹七色，今次自製金鏈髮，「只是想別樹一格」。

美國饒舌歌手Lil Uzi Vert早前把一顆價值2,400萬美元(約1.87億港元)的粉紅巨鑽植入前額，4個多月後因傷口感染須把鑽石移除，但不到一個月又將鑽石鑲回前額。他近日受訪稱，7月在邁阿密一次表演中，他與粉絲互動期間，有人將鑽石扯甩，但他強調「感覺良好」，並沒失掉鑽石。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/將金鏈植入頭骨自製「真金髮」-饒舌歌手警告：不要模仿我-284393
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