布達佩斯改街名抗議設上海復旦分校 北京：炒作涉華議題令人不齒

匈牙利政府4月底與中國方面達成協議，將在首都布達佩斯開設上海復旦大學分校，預計2024年落成，是匈牙利教育範疇近幾十年來最大規模投資項目。布達佩斯市長考拉喬尼(Gergely Karacsony)不滿匈牙利政府有關決定，昨宣布將重新命名復旦分校周邊街道為「光復香港道」(Szabad Hongkong út)、「達賴喇嘛道」(a Dalai Láma út)、「維吾爾烈士徑」(az Ujgur Mártírok útja)及「謝仕光主教道」(Hszie Si-kuang püspök út)。

在北京，外交部發言人汪文斌今日指出，中外合作辦學是當今各國開展教育國際合作的方式，有利於促進各國文化的交流互鑑，當前中國與匈牙利關係取得豐碩的合作成果，為兩國人民帶來福祉，匈方個別政客企圖借炒作涉華議題來博眼球，阻礙中匈合作，「這種行為令人不齒」。

