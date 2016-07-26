強制檢測｜6個指明地方納入公告名單 (附日期時間)

本港今日(13日)多6個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月16日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月11日至10月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜非本地確診曾到訪地方

當局表示，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 大埔科進路9號天賦海灣3期海鑽10座：9月17日至10月13日曾身處超過兩小時

⚫ 大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所：10月8日下午3時半至6時半曾身處

⚫ 大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪Market Place by Jasons：10月11日上午9時至中午12時

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於3間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於9月30日至10月13日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士。包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月16日或之前接受檢測：

⚫ 大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心 (住宿部)

於9月30日至10月13日期間，曾於以下指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於10月16日或之前接受檢測：

⚫ 屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級

⚫ 上水馬會道15號及19號鳳溪第一小學一年級

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