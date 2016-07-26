強制檢疫｜不少患者抵港第二周才確診 許樹昌料14天檢疫期較穩陣

食衛局昨再改檢疫安排，周五(20日)起要求從中風險地區、已打齊兩針的抵港人士，檢疫期須維持14天。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，檢視近期數據，不少從中風險地區抵港的患者，在抵港後第8至11日才確診，認為檢疫期維持14天較穩陣。

許樹昌於電台節目表示，目前本港新冠疫苗接種率約為55%，未達到建立免疫屏障的水平，認為現階段難以大幅放寬社交距離措施。他又指，一般人暫時無需要接種第三針疫苗，仍需進行進一步研究，包括應接種三針相同的疫苗，還是「溝針」效果更好。

中大研究：部分人打科興抗體水平低 將安排打第三針

許樹昌表示，中大於4月起已招募700人研究，當中一半人打科興、一半人打復必泰，發現有80名接種科興者的抗體水平偏低，估計預訪有徵狀感染的效率低於六成。中大由今日開始，會安排該80人分批打第三針科興或復必泰，了解抗體水平會否提升，預料最快10月底會有相關數據。

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