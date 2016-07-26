強制檢疫｜妮歌潔曼來港拍攝 邱騰華：劇組5名成員獲豁免

荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)早前由澳洲抵港拍攝，被傳媒揭發抵步後兩天即外出，商經局昨確認該劇組部分人或豁免檢疫，但不會透露每宗個案的細節。商經局長邱騰華今日透露，該劇組有5人獲豁免檢疫，但重申有關人士不可「通街走」，須符合一系列規定，包括已完成接種兩劑新冠疫苗等。

被問到該劇組有否違反豁免條件，邱騰華稱，每個個案的條件不同，若抵步後有意申請額外豁免，當局會再作檢視，並提供當局認為合適、符合疫情防控的安排，但沒直接回應妮歌潔曼到中環「行街」的行程是否額外申請。但邱強調，有關人士離開處所前，當局會事前審視行程，重申劇組的行程包括試服裝、視察場地等，當局亦會派員監察，暫時沒有發現違規。

議員憂慮開創先河

有立法會議員關注事件，實政圓桌田北辰表示，連東奧港隊運動員返港都要檢疫7天，質疑為何妮歌潔曼能夠「高人一等」，憂慮開創先河，以後知名影星來港均可獲豁免檢疫。經民聯梁美芬認為事件不能接受，認為陳肇始作為食衛局長，應該向商經局的申請說不。不過新民黨葉劉淑儀相信，政府有考慮豁免對香港形象有正面影響，認為若過知名影星能向外國傳媒表示香港安全，對香港形象都是好事。食衞局長陳肇始回應指，認為今次豁免條件嚴謹，並強調妮歌潔曼的隨行人士非常少。

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