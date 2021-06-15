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復旦分校｜匈牙利國會通過捐出官地建校
5 小時前
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復旦分校｜匈牙利國會通過捐出官地建校
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匈牙利國會通過捐出官地建復旦分校。(AP)

匈牙利國會投票，以大比數通過捐出官地，在首都布達佩斯興建上海復旦大學分校。

在總理歐爾班(Vitkor Orban)所屬的青民盟支持下，國會周二以134票贊成、25票反對，通過政府提出的議案，將多瑙河畔4塊官地捐贈給一個負責管理上海復旦大學分校校園的基金會建校。議案規定，當局要在下年底前向國會呈交建校報告，包括所需經費。

歐爾班上周承諾，會就建校計劃舉行全民公投。匈牙利明年4月舉行大選，而建校公投據報將在2023年才舉行。反對建校的布達佩斯市長考拉喬尼(Gergely Karacsony)要求公投在大選前舉行。

匈牙利政府與中國於4月簽訂協議，在布達佩斯建設上海復旦大學分校。建校計畫預算為15億歐元，中國貸款13億歐元，預定於2024年竣工。布達佩斯市政府反對有關協議，並將上海復旦大學分校所在地附近四條街道改名成「光復香港路」、「維吾爾烈士路」、「達賴喇嘛街」等，街道改名議案只需市議會批准。布達佩斯本月5日有過萬人示威，反對上海復旦大學在當地建分校，批評政府討好中國，背負中國巨額債務。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/復旦分校｜匈牙利國會通過捐出官地建校-272071
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