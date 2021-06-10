愛國者治港｜中國駐歐盟使團促歐盟停止插手香港事務

中國駐歐盟使團發言人對歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)聲明表示不滿和堅決反對，促歐盟停止插手香港事務。

中國駐歐盟使團發言人表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，指歐方無視《香港國安法》和完善選舉制度給香港社會帶來的積極成效，無視自身人權和制度弊病，一再打着民主、人權和價值觀的旗號，插手香港事務、破壞「一國兩制」和香港繁榮穩定，甚至對中國和香港特區立法機關的正當立法行為指手畫腳。

中方再次敦促歐方停止插手香港事務，停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉。任何干涉中國內政的舉動，都會遭到中國人民堅決有力的反擊。

博雷利較早前發表聲明，批評北京修改香港修改選舉制度與《基本法》的承諾背道而馳，破壞「一國兩制」原則，亦違反中國在《中英聯合聲明》下、保障香港在2047年前享有的權利和自由的國際社會承諾，對歐盟的合法期望和利益造成負面影響，並指嚴重關注香港多名民主派人士被捕，批評《港區國安法》已扼殺香港的人權、政治多元性及自由。歐方將加強應對，考慮派遣代表團到香港。