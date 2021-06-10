愛國者治港｜歐盟譴責港選舉改制 或派代表團訪港

歐盟譴責北京修改香港修改選舉制度，將考慮派遣高級代表團赴港視察。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)發表聲明，批評有關改變與《基本法》的承諾背道而馳，破壞「一國兩制」原則，亦違反中國在《中英聯合聲明》下、保障香港在2047年前享有的權利和自由的國際社會承諾，對歐盟的合法期望和利益造成負面影響，並指嚴重關注香港多名民主派人士被捕，批評《港區國安法》已扼殺香港的人權、政治多元性及自由。

歐盟敦促中國遵守承諾 尊重香港高度自治

博雷利指出，歐盟敦促中國遵守對國際社會及法律上的承諾，尊重香港的高度自治及自由和權利，停止針對捍衛自由、權利和民主價值的人士，維持司法獨立。他說，歐盟期待中國及香港當局回復香港的民主進程信心，並呼籲各方尊重香港的司法獨立。

博雷利又指，歐盟會繼續實施在去年7月的初期回應措施，加強回應香港的情況，特別是增加支持香港的公民社會和媒體、宣揚言論自由、促進港人流動、以及確保觀察民主派人士的審訊等，並考慮派遣歐盟高層官員來香港。