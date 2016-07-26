愛國者治港｜民主派退黨「洗底」能否參選 李家超：將嚴防偽裝擁護基本法

政務司長李家超昨被委任成為候選人資格審查委員會主席，他透露，已展開有關工作，包括於政務司長辦公室下成立秘書處，負責協助有關工作、聯絡選舉事務處及國家安全委員會等，強調資審會將全力以赴，防範任何人偽裝擁護《基本法》及特區政府。

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至於民主派人士能否參選、退黨能否「洗底」，李家超重申資格審查只有兩大原則，包括是否真誠擁護《基本法》及真誠擁護特區政府，資審會將考慮手上所有證據及資料。被問到獲委任成資審會官守成員的民政事務局長徐英偉具民建聯背景，會否對選舉造成不公平，李家超指所有資審會成員必須申報利益，如任何成員最終決定參選，應辭去資審會職位。

合理化極端行為的人是「千古罪人」

對於有市民悼念七一襲警案的施襲者，李家超指，社會必須共同努力防範恐怖活動，又稱具法律背景的人的言論對社會有影響，形容任何合理化或淡化「邪惡」或「極端」行為是「千古罪人」，但拒絕回應所指的是否港大法律學院公法講座教授陳文敏。而警方拘捕9名「光城者」成員涉企圖放置炸彈，李家超批評，策劃人利用中學生作恐怖活動是「其心可誅」。

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